La Policía de San Francisco y la DIO de Córdoba detuvieron a un hombre de 32 años en el barrio Sarmiento, en el marco de operativos simultáneos por diferentes causas de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil. La investigación, iniciada por denuncias del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, culminó con la aprehensión de un adulto y el secuestro de celulares a menores.

El hombre, de 32 años, fue aprehendido en un allanamiento en su domicilio de calle Gerónimo Del Barco. En el lugar, la policía secuestró un teléfono celular Alcatel Joy1 con material pornográfico infantil. Además de la tenencia, al detenido se le imputó el delito de distribución, ambos a tenor del artículo 128 del Código Penal.

Otros allanamientos por la misma causa

Según información a la que accedió El Periódico, hoy se realizaron además otros tres allanamientos en simultáneo por dos causas diferentes. Los procedimientos, que contaron con la colaboración de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIO), se iniciaron tras las alertas de la NCMEC y el seguimiento de la Fiscalía de 3° Turno.

En la segunda causa, se allanaron tres viviendas donde se secuestraron teléfonos celulares pertenecientes a menores de edad. De forma preliminar, se sospecha que los jóvenes habrían compartido material pornográfico infantil a través de grupos de WhatsApp.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar la magnitud de las redes de distribución.