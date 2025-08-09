San Francisco: detienen a dos jóvenes tras amenazar a la Guardia Local con un revólver

Dos jóvenes fueron detenidos en la madrugada de este sábado, luego de amenazar con un arma de fuego a personal de la Guardia Local en un intento por evadir un control. El operativo, que incluyó una persecución, culminó con la aprehensión de los sospechosos, de 19 y 16 años, y el secuestro de un revólver y una motocicleta robada.

El hecho se desencadenó pasadas las 3 de la mañana, cuando efectivos de la Guardia Local realizaban un patrullaje preventivo sobre calle Güemes y camino Interprovincial. En ese momento, observaron una motocicleta Corven Energy 110cc sin patente, con dos hombres a bordo que iban encapuchados. Al notar la presencia del móvil, el acompañante extrajo un revólver y apuntó hacia el personal, dándose inmediatamente a la fuga.

Persecución y detención

Tras la amenaza, se montó un operativo cerrojo en conjunto con personal del Comando de Acción Preventiva (CAP). El Coordinador de Turno y el móvil lograron divisar nuevamente la motocicleta con los dos jóvenes, quienes intentaron escapar, pero fueron rápidamente alcanzados y reducidos.

Con la presencia de la Policía de la provincia, se realizó el palpado correspondiente. Se confirmó que uno de los detenidos portaba un revólver sin marca ni numeración visible. Además, en el lugar se encontró una motocicleta Yamaha FZ 25 250cc de color negro, con el sistema de encendido roto y el número de chasis adulterado. Tras las averiguaciones, se determinó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro de la Unidad Fiscal 1 de San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe.

La Fiscalía de Instrucción de turno fue informada de la situación y ordenó el secuestro de las motocicletas y el arma de fuego, así como el traslado de los detenidos a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia.