Un automóvil fue detenido durante la noche del domingo en calle Gerónimo del Barco al 100, en la ciudad de San Francisco, tras ser observado realizando maniobras peligrosas. El procedimiento fue realizado por la Policía y la Dirección de Seguridad Vial, según informaron ambas instituciones.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando efectivos de la Unidad Regional Departamental San Justo detectaron un vehículo que circulaba en zigzag. Al lugar fue convocado personal municipal, que le realizó al conductor el test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 2,8 gramos de alcohol en sangre. Se labró el acta correspondiente y el rodado fue trasladado al Depósito Municipal por orden del Tribunal de Faltas.