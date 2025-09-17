San Francisco: condenan a una banda narco por comercialización de estupefacientes

La Justicia de la ciudad de San Francisco condenó a dos hombres y una mujer por formar parte de una banda narco, que era dirigida desde la cárcel de la ciudad y que vendía drogas en Arroyito y Tránsito, informó la FPA.

De acuerdo a esta fuente, en el juicio abreviado, los imputados reconocieron su accionar en la comercialización de estupefacientes.

Javier Olivera fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión, tras unificar condenas previas y una multa de 60 unidades fijas. Gisella Sánchez fue sentenciada a 6 años y una multa de 60 unidades fijas. Por último, Rodrigo Sánchez fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión y una multa de 60 unidades fijas.

Los condenados (referentes narcos) fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en un allanamiento realizado el 23 de junio del 2023. En aquella ocasión, se secuestraron varias dosis de marihuana, dinero en efectivo ($ 772.500), una motocicleta y elementos de interés para la causa.