Un joven de 26 años que era investigado por una serie de robos en San Francisco, bajo la modalidad “motochorro”, se entregó ayer en la guardia de la Comisaría en la Departamental San Justo. La decisión de presentarse ante la Policía se produjo luego de que intensificara la investigación y le secuestrara una motocicleta a sus familiares, elemento clave utilizado en los robos que se le atribuyen.

El hombre, de 26 años, tenía una orden de detención vigente por un robo calificado de vehículo en grado de tentativa ocurrido el 1 de agosto, cuya víctima fue un joven de 30 años domiciliado en calle Asunción.

Otros hechos

El detenido utilizaba una motocicleta Honda Wave de color blanco de 110 cc para cometer sus robos. Este vehículo, que fue secuestrado por la policía, fue un factor determinante para su entrega. La investigación continúa, ya que el individuo es sospechoso de participar en al menos otros dos robos con arma de fuego ocurridos en el corriente mes, actuando con un cómplice que también es buscado por las autoridades.

Uno de los hechos que se le imputan es el robo a mano armada a un joven en calle Primeros Colonizadores. En ese asalto, el detenido y su cómplice robaron a punta de pistola, una motocicleta XR, que pudo ser recuperada posteriormente por la policía.

Como parte de la investigación, la policía allanó un domicilio en Calle 10 de barrio Acapulco de Josefina, donde secuestraron un pantalón largo gris y una gorra negra que habría utilizado el presunto delincuente durante los hechos.

El hombre detenido quedó alojado en la sede policial a disposición de la Fiscalía de 1° Turno, que lleva adelante la causa.