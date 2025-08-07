La División Investigaciones de San Francisco logró la detención de un hombre en el barrio Roque Sáenz Peña, tras un allanamiento realizado este jueves. El sospechoso es investigado por al menos dos robos domiciliarios ocurridos en los últimos días en la ciudad.

La aprehensión se llevó a cabo hoy, cerca de las 09:00 horas, en una vivienda de calle Río Cuarto. En el lugar, la policía procedió a la detención del individuo y al secuestro de un par de zapatillas negras con suela blanca, elementos vinculados a una causa de robo domiciliario del pasado 1 de agosto.

Los hechos que se le imputan

El detenido está relacionado con, al menos, dos importantes hechos delictivos ocurridos a comienzos de mes.

El 1 de agosto, habría dañado el portón de un garage en barrio Consolata para llevarse un televisor Noblex de 32 pulgadas, entre otros elementos. La víctima fue un hombre de 69 años.

Días después, el 3 de agosto, una mujer de 45 años, de barrio Chalet, informó que delincuentes ignorados ingresaron a su domicilio luego de saltar un tapial y le sustrajeron dos bicicletas (una Top Mega R29 y una Fire Bird R26), así como un maletín que contenía una máquina de corte para madera marca Skill. Además, los ladrones se retiraron del lugar con las llaves del garage.

La detención de este individuo, a cargo de la Fiscalía de 1° Turno, busca esclarecer los robos que afectaron a los vecinos de San Francisco.