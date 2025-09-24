La Policía de San Francisco detuvo anoche a un joven de 26 años que era intensamente buscado por una serie de robos con la modalidad "rompevidrieras". El delincuente, con amplios antecedentes está sindicado como autor de, al menos, dos hechos de daños y sustracciones a comercio.

La detención se produjo en la intersección de San Lorenzo y Uruguay, en barrio Parque, cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) identificó al sospechoso, que, en ambos casos había quedado registrado por las cámaras de seguridad. Tras verificar que tenía un pedido de detención vigente, el joven fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.

Los hechos

El delincuente está sindicado como el autor del robo a una verdulería en calle Moreno al 100, hecho que ocurrió el pasado domingo. En esa ocasión, el ladrón fue grabado por las cámaras de seguridad mientras forzaba la puerta de vidrio para luego llevarse un cajón de gaseosas.

Además, el mismo individuo habría perpetrado otro robo en la madrugada del lunes 15 de septiembre en un comercio ubicado en Gerónimo del Barco al 200, en barrio Sarmiento. En este caso, el delincuente rompió la puerta de ingreso de un almacén para llevarse distintos productos, como cervezas, postres, empanadas y sándwiches. Según el relato de los vecinos, la bolsa donde llevaba la mercadería se rompió en la huida, lo que provocó que el ladrón perdiera parte del botín.

Ambos hechos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones que lograron identificar al delincuente.