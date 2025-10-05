Un domicilio de barrio 20 de Junio fue blanco de un robo en las últimas horas, luego de que delincuentes, bajo la modalidad “rompepuertas” forzaran la puerta de ingreso y se llevaran una suma de dinero en efectivo, incluyendo moneda extranjera.

El hecho se produjo en una vivienda de calle Juan de Garay al 3700. El propietario, un hombre de 50 años, se retiró de su casa alrededor de las 21:30 horas del sábado y, al regresar en la madrugada, constató que la puerta de ingreso estaba forzada.

Al revisar el domicilio, la víctima notó que la puerta y un vidrio de una ventana orientada al patio estaban dañados. Dentro de una de las habitaciones, había desorden y el faltante de dinero en efectivo, tanto pesos argentinos como moneda extranjera, cuyo monto exacto no fue precisado.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y de la División Investigaciones se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes.