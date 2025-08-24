Una bebé de un mes fue trasladada de urgencia al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco tras sufrir una obstrucción de la vía aérea por ahogamiento, momentos antes de la llegada de los servicios de emergencia. El hecho ocurrió este sábado, según informó la Policía.

La madre realizó un llamado al Centro de Atención Ciudadana, donde la operadora brindó instrucciones para que intentara maniobras de reanimación mientras se enviaban las unidades correspondientes.

De acuerdo a la información policial, la Guardia Local acudió al domicilio y trasladó a la bebé junto a su madre hacia el hospital, escoltados por dos móviles del Comando de Acción Preventiva (CAP) y con seguimiento en directo a través de cámaras de seguridad.

La niña fue asistida en el hospital y permanece internada con asistencia respiratoria.