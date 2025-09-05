Un adolescente resultó con lesiones de gravedad tras un accidente de tránsito en ruta nacional N° 34, a la altura del kilómetro 248, en la localidad de Ataliva. El hecho involucró a una camioneta y una motocicleta, en la que se movilizaba un menor y su acompañante.

Según el informe de la Subcomisaría N° 2 de Ataliva, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 44 años que conducía una camioneta y un menor que se movilizaba en una motocicleta, acompañado por una joven.

El conductor del birrodado sufrió lesiones graves, mientras que su acompañante resultó con heridas de carácter leve. Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas del accidente.