La Policía de Santa Fe, a través de la Guardia Provincial de la Unidad Operativa Regional II, incautó un automóvil con pedido de secuestro que era conducido por dos hombres de la provincia de Salta. El hecho ocurrió el 18 de agosto durante un control vehicular de rutina en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 246, en el paraje El Bayo, cerca de Ataliva.

El procedimiento se llevó a cabo a las 15:47, cuando agentes de la fuerza detuvieron a un Chevrolet Astra. El conductor, identificado como E.F., y su acompañante, A.B., ambos oriundos de Salta, no contaban con la cédula del vehículo. En su lugar, presentaron un acta de infracción emitida por Gendarmería Nacional del Escuadrón N° 59 de Santiago del Estero, donde se mencionaba el secuestro de la documentación.

Ante la irregularidad, los efectivos de la Guardia Provincial consultaron la situación del vehículo y sus ocupantes en los registros oficiales. La respuesta confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro y prohibición de circular emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en la provincia de Buenos Aires.

De inmediato, se informó al fiscal de turno, quien ordenó el secuestro del vehículo y su traslado a la Subcomisaría N° 2 de Ataliva. La llave de ignición del automóvil también fue incautada. El operativo concluyó sin mayores incidentes, y el vehículo quedó a disposición de la justicia para los trámites correspondientes.