Una persona de sexo masculino cuya identidad aún se desconoce falleció este sábado en un siniestro vial, registrado en el acceso a la ciudad de Santo Tomé, sobre ruta nacional N° 19.

Como consecuencia del impacto, el tránsito se encontraba interrumpido, en medio de un importante despliegue de unidades policiales, de bomberos y sanitarias.

La noticia del accidente fue informada por la Agencia de Seguridad Vial, quienes informaban de la necesidad de extremar las precauciones por el lugar, en tanto que efectivos de la Dirección General de Bomberos Zona centro-norte realizaban maniobras para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

Asimismo, fuentes policiales confirmaron a El Litoral acerca del deceso de uno de los involucrados en el siniestro, cuya edad y nombre no habían sido confirmados por las autoridades.

El operativo se desarrolla en medio de un importante caos vehicular.