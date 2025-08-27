Ruta 19: un ciclista de 62 años sufrió fractura de omóplato al ser colisionado por un camión
El hecho ocurrió esta mañana en el kilómetro 158 en jurisdicción de Devoto. La víctima fue trasladada al hospital con lesiones graves y diversos golpes.
Un grave accidente de tránsito se produjo esta mañana en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 19, en la localidad de Devoto. El siniestro involucró a un camión y un ciclista, que sufrió lesiones graves.
Personal policial se hizo presente en el lugar y entrevistó a un hombre de 62 años que circulaba a bordo de una bicicleta Mountain Bike, quien había sido colisionado por un camión IVECO conducido por un hombre de 63 años.
El servicio de emergencias acudió rápidamente y trasladó al ciclista al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de omóplato izquierdo y varias escoriaciones.
Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.