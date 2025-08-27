Un grave accidente de tránsito se produjo esta mañana en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 19, en la localidad de Devoto. El siniestro involucró a un camión y un ciclista, que sufrió lesiones graves.

Personal policial se hizo presente en el lugar y entrevistó a un hombre de 62 años que circulaba a bordo de una bicicleta Mountain Bike, quien había sido colisionado por un camión IVECO conducido por un hombre de 63 años.

El servicio de emergencias acudió rápidamente y trasladó al ciclista al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de omóplato izquierdo y varias escoriaciones.

Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.