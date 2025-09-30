Un control de tránsito en ruta nacional 19 terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente de la Provincia de Mendoza, además de la aprehensión de sus dos acompañantes, uno de ellos con antecedentes por robo calificado y estupefacientes.

El procedimiento se realizó este martes a las 10, cuando personal policial detuvo un automóvil Chevrolet Cruze negro que circulaba con las luces bajas apagadas. Al identificar a los ocupantes, las contradicciones sobre su destino motivaron una verificación más exhaustiva de sus identidades.

La Policía confirmó que el conductor, identificado como N.L.A., de 38 años y oriundo de Córdoba capital, tenía una orden de detención solicitada por la Justicia mendocina. Uno de sus acompañantes también registraba antecedentes por robo calificado y narcomenudeo.

La detención se produjo minutos después de que la Comisaría de Devoto recibiera un llamado al 911 de una vecina que denunció haber visto el mismo vehículo con sus ocupantes en actitud sospechosa dentro de la localidad, lo que reforzó la alerta policial.

Aparentemente, los hombres estaban haciendo “reconocimiento” del sector para cometer futuros ilicitos.

Ante la gravedad de la situación, se procedió al secuestro del automóvil y al traslado de los tres hombres a la Comisaría de San Francisco. El conductor quedó formalmente detenido a disposición de la Justicia de Mendoza, mientras que sus acompañantes fueron aprehendidos bajo los términos de la Ley 10.326 (Código de Convivencia de Córdoba).

Las autoridades confirmaron que el caso sigue bajo investigación y se espera que se amplíen los datos en las próximas horas.