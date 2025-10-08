Un joven de 26 años, con frondosos antecedentes penales y que ya purgó una condena, fue detenido esta tarde en San Francisco, ya que registraba un pedido de detención vigente y circulaba en una bicicleta que había sido robada durante el día.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones y se llevó a cabo alrededor de las 18 en Avenida 9 de Septiembre. Los agentes detuvieron al hombre, sobre quien pesaba una orden de detención activa solicitada por la Fiscalía de 1° Turno.

Además de la detención, la policía secuestró una bicicleta Mountain Bike SLP R29, que había sido sustraída en la misma fecha a una mujer de 47 años.

Según se conoció, el detenido, junto a un cómplice, había robado dos bicicletas en la calle Gerónimo del Barco al 3600. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la División Investigaciones continúa con la búsqueda del otro individuo y el rodado restante.