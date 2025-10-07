Un hombre de 43 años fue aprehendido anoche tras sustraer un celular del mostrador de un comercio en San Francisco. El hecho ocurrió en una panadería de calle República del Líbano.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 23 en barrio La Florida. Una mujer de 54 años relató que se encontraba comprando en el local cuando un hombre ingresó, tomó su teléfono móvil del mostrador y se dio a la fuga.

Momentos después, el individuo fue interceptado a pocos metros por personal policial, quienes le secuestraron el celular sustraído que llevaba entre sus prendas.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.