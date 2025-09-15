Todo quedó registrado por cámaras de seguridad, mientras que la Policía acudió rápidamente al lugar luego de ser alertada por vecinos. Según relató el damnificado a El Periódico, el ladrón sustrajo cervezas, postres, empanadas y sándwiches, y huyó con una bolsa que terminó rompiéndose en la huida. “Se enganchó con una estructura y terminó dejando parte de la mercadería tirada”, explicó.

El hecho generó preocupación en la zona. El comerciante señaló que situaciones de este tipo afectan tanto a la seguridad como al descanso de quienes trabajan: “De estar durmiendo, tuvimos que salir a ver qué pasaba. Es algo que no debería pasarle a nadie que trabaja todos los días”.

También valoró la rápida actuación policial, que llegó al lugar pocos minutos después del hecho: “Cuando llamé ya estaban en camino. Respondieron rápido”.

El comercio no es el primero en ser blanco de este tipo de robos en la ciudad, y el hecho reaviva el pedido de mayor seguridad en los barrios y zonas comerciales.