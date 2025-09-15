Robo en un comercio de San Francisco: rompieron un vidrio y escaparon con mercadería
Un comercio ubicado en Gerónimo del Barco al 200, en barrio Sarmiento, fue víctima de un robo durante la madrugada de este lunes 15 de septiembre. El hecho ocurrió cerca de las 0:17 horas, cuando un delincuente rompió uno de los vidrios del frente del local para ingresar y llevarse distintos productos.
Todo quedó registrado por cámaras de seguridad, mientras que la Policía acudió rápidamente al lugar luego de ser alertada por vecinos. Según relató el damnificado a El Periódico, el ladrón sustrajo cervezas, postres, empanadas y sándwiches, y huyó con una bolsa que terminó rompiéndose en la huida. “Se enganchó con una estructura y terminó dejando parte de la mercadería tirada”, explicó.
El hecho generó preocupación en la zona. El comerciante señaló que situaciones de este tipo afectan tanto a la seguridad como al descanso de quienes trabajan: “De estar durmiendo, tuvimos que salir a ver qué pasaba. Es algo que no debería pasarle a nadie que trabaja todos los días”.
También valoró la rápida actuación policial, que llegó al lugar pocos minutos después del hecho: “Cuando llamé ya estaban en camino. Respondieron rápido”.
El comercio no es el primero en ser blanco de este tipo de robos en la ciudad, y el hecho reaviva el pedido de mayor seguridad en los barrios y zonas comerciales.