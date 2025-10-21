Durante la madrugada, el predio Nicolás Losano volvió a ser blanco de un hecho delictivo. En esta oportunidad, delincuentes sustrajeron la bomba que alimenta el tanque de reserva utilizado para el riego de todas las canchas del lugar, un elemento fundamental para el mantenimiento diario del espacio deportivo. Además, los cables también fueron arrancados, aunque finalmente no lograron llevárselos.

Desde la institución lamentaron lo ocurrido y expresaron su dolor por tener que enfrentar nuevamente una situación de estas características, que no solo genera un perjuicio económico, sino también un retroceso en el trabajo constante que se realiza para sostener el espacio.

“Una vez más debemos afrontar una situación que nos duele, pero que no nos detiene”, señalaron en un comunicado. A pesar de la frustración, el mensaje fue claro: el club continuará adelante con su labor formativa y deportiva.

“Seguiremos trabajando, como siempre, por y para nuestros jugadores y jugadoras, porque creemos que el camino es el del esfuerzo, el compromiso y la pertenencia”, remarcaron.

Por último, desde la entidad dejaron una reflexión que también funciona como una declaración de principios: “Cada hecho como este nos reafirma en una convicción: la única manera de cambiar esta difícil realidad social es con más deporte, más valores y más jóvenes dentro del club, y no en la calle”.