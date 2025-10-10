Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de que una investigación policial lo identificara como el autor del robo de dos motocicletas en San Francisco el pasado martes, una de las cuales dejó abandonada. Los vehículos fueron recuperados por la Policía.

Según pudo saber El Periódico, todo comenzó con la denuncia de una mujer de 54 años en horas del martes 7 de octubre al mediodía, a quien le robaron una motocicleta Guerrero Trip 110 cc. que había dejado estacionada con medidas de seguridad sobre calle Larrea al 1500, barrio Sarmiento.

Cuando el personal policial arribó al lugar, se encontró en inmediaciones con otra moto Honda Wave con el tambor de encendido forzado.

Tras una investigación y la utilización de los registros de las cámaras de videovigilancia, se pudo determinar que este segundo rodado habia sido robado poco antes en un estacionamiento céntrico, sobre el cruce de Córdoba y 9 de Julio; y que su propietaria era una mujer de 45 años.

Se cree que el ladrón se habría quedado sin combustible en su escape y robó el segundo vehículo en barrio Sarmiento. Con los registros de video, la Policía pudo identificar al presunto malhechor y fue detenido en la jornada del jueves 9.

Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados a la sede policial.