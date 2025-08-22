En horas de la noche en barrio San Cayetano de la ciudad de San Francisco, personal del C.A.P intervino tras un aviso radial por el robo de una motocicleta Corven Energy 110 cc.

Según informó la Policía, los agentes observaron a dos hombres que circulaban en dos rodados y, al notar el operativo, los abandonaron para escapar a pie.

Al constatar los vehículos, se verificó que uno correspondía a la motocicleta denunciada como sustraída momentos antes y el otro a una Guerrero Trip 110 cc, la cual registraba pedido de secuestro del 3 de agosto de 2025, siempre de acuerdo a la información policial.

Posteriormente, un joven de 22 años declaró que se encontraba en la plaza junto a su pareja cuando fue sorprendido por dos hombres que, tras exhibir un arma de fuego, le robaron la motocicleta.

Ambos rodados fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la fiscalía de turno.