Robaron herramientas de un auto estacionado en barrio Vélez Sarsfield
Un hombre denunció la sustracción de una caja de herramientas del interior de su vehículo. Los autores rompieron la luneta para acceder al habitáculo.
Un hombre de 32 años denunció el robo de herramientas de su vehículo, ocurrido durante la madrugada del jueves en barrio Vélez Sarsfield, en la ciudad de San Francisco.
Según información oficial, el hecho fue constatado en horas de la mañana sobre Av. Garibaldi, cuando el damnificado advirtió que la luneta de su Fiat Uno estaba rota y que del interior faltaba una caja con herramientas.
Se labraron las actuaciones de rigor.