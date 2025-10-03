Un hombre de 32 años denunció el robo de herramientas de su vehículo, ocurrido durante la madrugada del jueves en barrio Vélez Sarsfield, en la ciudad de San Francisco.

Según información oficial, el hecho fue constatado en horas de la mañana sobre Av. Garibaldi, cuando el damnificado advirtió que la luneta de su Fiat Uno estaba rota y que del interior faltaba una caja con herramientas.

Se labraron las actuaciones de rigor.