Según informó Cba24n, el hecho ocurrió este fin de semana en una casa ubicada sobre calle Chubut. La víctima fue encontrada por su hijo, quien dio aviso a la Policía.

El informe preliminar indica que presentaba lesiones compatibles con mordeduras. Una de las principales hipótesis es que habría sido atacada por dos perros de raza dogo.

Las causas del deceso son materia de investigación y se aguardan pericias para confirmar la hipótesis