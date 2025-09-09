Durante la tarde de este lunes en barrio Catedral, personal policial del C.A.P. realizó un operativo de control vehicular que culminó con el resguardo de 23 motocicletas.

Según informaron desde la Policía, los rodados fueron secuestrados por infracción al artículo 111 de la Ley 10.326 del Código de Convivencia Ciudadana y trasladados a sede policial.