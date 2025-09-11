Dos mujeres que estaban en situación de cautiverio fueron rescatadas este jueves de una vivienda de la capital provincial. El operativo fue realizado por la Policía, que detuvo en el lugar a un hombre de 28 años, acusado de ejercer violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de que una de las víctimas, de 23 años, acudiera a un centro de salud para denunciar que había sido agredida por su pareja. A partir de ese testimonio, se desplegó un allanamiento en el domicilio, donde se encontró a otra mujer, de 38 años, en la misma situación de encierro.

Ambas presentaban lesiones visibles y signos de maltrato, y, de acuerdo con los primeros datos, habrían sido sometidas a golpes, amenazas y hostigamientos permanentes por parte del detenido.

Tras ser asistidas fueron trasladadas a sede judicial, en tanto que el acusado fue arrestado en el lugar y llevado a sede policial porque se lo investiga por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

