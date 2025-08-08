Un caso de reducción a la servidumbre estremece a la pequeña localidad de Despeñaderos, en el interior provincial. Este viernes una denuncia anónima permitió que se restacara a una que vivía en estado de servidumbre y maltrato, situación que se habría extendido a lo largo de 20 años.

El operativo de rescate fue llevado adelante por personal judicial y médico, bajo las órdenes del fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello. La víctima es una mujer de casi 50 años y presentaba deterioro físico extremos al punto de aparentar más de 80, informó Cba24N.

Otonello, resolvió ahora la detención del esposo e hija. El hombre está acusado del delito de abandono de persona, y la hija fue imputada por abandono agravado. Además, otros dos hijos del matrimonio también fueron imputados, aunque no se ordenó su detención, detalló Cadena 3.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer convivía con su esposo y sus hijos, quienes la mantenían aislada, la castigaban físicamente y le daban de comer esporádicamente. Al momento del rescate, se encontraba prácticamente encerrada, sin posibilidad de salir al patio ni a la calle.

La víctima permanece internada en un centro de salud, donde recibe atención médica y acompañamiento psicológico. Su evolución es lenta, pero favorable, indicaron.