Rescataron a más de 40 personas en situación de explotación laboral en Arroyo Leyes

Un hombre de 25 años fue detenido y otro de 64 trasladado durante allanamientos realizados en la localidad de Arroyo Leyes, donde se rescataron 42 personas mayores y dos menores en situación de explotación laboral.

Los procedimientos fueron realizados el miércoles por la mañana por la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial Nº 1, según fuentes policiales.

La causa, dirigida por el fiscal Walter Alberto Rodríguez, investiga el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre o explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, la presencia de menores y la tenencia de armas.

En el operativo intervinieron también la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y Coordinación de Rescate Nacional.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron armas de fuego, municiones, documentación contable, una camioneta, equipos informáticos y dinero en efectivo en pesos y dólares, además de cogollos de marihuana. También fueron incautadas prendas de vestir, presuntamente vinculadas a las tareas que realizaban las víctimas.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Las personas rescatadas fueron asistidas por los organismos correspondientes.