Rescatan a una persona atrapada tras un accidente en ruta provincial 1

El Cuerpo Activo de Bomberos de San Francisco debió intervenir de urgencia en ruta provincial 1 tras un accidente vehicular que dejó a una persona atrapada dentro de un automóvil.

El siniestro se registró esta mañana sobre el kilómetro 85 de la RP1. Dos dotaciones de bomberos asistieron al lugar para realizar las tareas de rescate, a un automovilista que terminó impactando contra unos árboles en el sector.

Tras la intervención, el personal logró asistir y rescatar a la persona que había quedado atrapada en el interior del vehículo. A pesar de la violencia del impacto y la necesidad de la extricación, solo se registraron daños materiales y que la víctima no presentó lesiones de gravedad.