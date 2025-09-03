Recuperaron una motocicleta robada en San Francisco
La moto tenía pedido de captura vigente desde agosto y los efectivos la hallaron abandonada a metros de la autovía.
Una motocicleta Yamaha XTZ 125 fue recuperada este martes en San Francisco. El hallazgo ocurrió sobre calle Avellaneda, a pocos metros de la autovía, según informaron desde la Policía.
El rodado se encontraba abandonado y, al verificar el número de motor, se constató que registraba pedido de secuestro con fecha del 13 de agosto de 2025.
La motocicleta fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.