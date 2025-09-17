Una motocicleta fue recuperada en la madrugada de este miércoles en barrio Roque Sáenz Peña. El vehículo había sido robado momentos antes del complejo de departamentos ubicado en la esquina de calles Misiones y Larrea, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo a lo que informó la Policía, un joven de 25 años denunció que le habían sustraído su motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc, la cual se encontraba con medidas de seguridad. Personal del CAP implementó un operativo cerrojo en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes divisaron a tres hombres que, al notar la presencia policial, abandonaron la motocicleta que tenían en su poder y se dieron a la fuga.

El rodado fue secuestrado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno.