Recuperaron una moto que había sido robada
Tras la denuncia de la damnificada, el rodado fue hallado por la Policía. Estaba a pocos metros del lugar de donde había sido sustraída, se informó.
Personal policial logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída momentos antes frente a una vivienda de calle Corrientes al 800, en San Francisco.
De acuerdo a la denuncia, una mujer que había dejado su motocicleta Gillera 110cc frente a su domicilio y al salir advirtió que había sido sustraída por autor o autores ignorados.
Según informó la Policía, se realizó un patrullaje por el sector, logrando localizar el rodado a pocos metros del lugar.
La motocicleta fue restituida a la damnificada mediante entrega espontánea.