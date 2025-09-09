Personal policial logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída momentos antes frente a una vivienda de calle Corrientes al 800, en San Francisco.

De acuerdo a la denuncia, una mujer que había dejado su motocicleta Gillera 110cc frente a su domicilio y al salir advirtió que había sido sustraída por autor o autores ignorados.

Según informó la Policía, se realizó un patrullaje por el sector, logrando localizar el rodado a pocos metros del lugar.

La motocicleta fue restituida a la damnificada mediante entrega espontánea.