Una bicicleta tipo Mountain Bike rodado 29 fue recuperada anoche por la Policía en barrio Catedral, en San Francisco. El rodado se encontraba sin medidas de seguridad en la vía pública.

Según informó la Policía, el hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se constató que la bicicleta tenía un pedido de secuestro por hurto.

Al no lograrse ubicar al propietario en el momento, el rodado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia interviniente para su restitución.