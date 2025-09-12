Efectivos de la División Investigaciones de la policía recuperó la motocicleta del joven que había sido baleado por motochoros en barrio San Cayetano. El procedimiento fue realizado en horas de la siesta de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle 16 al 248, en Josefina.

La medida se concretó en el marco de una causa por robo calificado de vehículo en la vía pública y uso de arma de fuego, denunciado el pasado sábado 6 de septiembre. Si bien hallaron la moto ésta ya no tenía plásticos

La víctima del hecho, Federico Farías (25), había sido abordado por dos personas armadas en moto cuando salía de un local comercial familiar en calle Italia al 59. En esa circunstancia, los asaltantes le sustrajeron su motocicleta Honda XR 150 cc de color negra y le dispararon, provocándole una herida en la pierna izquierda.

Interviene la Fiscalía de 1° turno, a cargo de Oscar Gieco, por el momento no hay detenciones ni se conoce a los autores del hecho.