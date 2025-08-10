Una rápida intervención policial permitió recuperar una camioneta robada en la localidad de Alicia y detener a un sospechoso.

El hecho se produjo este sábado por la mañana, cuando un hombre de 31 años denunció que su Volkswagen Amarok de color champagne con vidrios polarizados había sido sustraída.

La víctima relató a la Policía que había dejado su camioneta estacionada y encendida por unos minutos, y que al regresar notó su faltante.

Dos horas después de la denuncia, personal de la Subcomisaría de Alicia, tras realizar tareas investigativas, informó que el vehículo se encontraba en un domicilio de la localidad de Las Varillas.

En el lugar, se procedió a la inmediata aprehensión de un joven de 24 años, quien fue trasladado y alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Las Varillas.