Recuperan en San Francisco una moto robada que había sido abandonada
El rodado fue hallado por intermedio de una alerta en la central de monitoreo. Había sido denunciado como robado el 27 de agosto.
El jueves por la tarde personal del CAP y la Guardia Local recuperaron una moto que había sido robada en barrio Villa Golf.
La alerta se dio por un aviso de la central de monitoreo y un llamado al 911 sobre una motocicleta abandonada en cercanías de calle Intendente Pedro Fossati y avenida Primero Colonizadores.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una Honda XR 250 cc Tornado, de color rojo, sin dominio visible.
Mediante la verificación del número de motor y chasis, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 27 de agosto de 2025, en el marco de una denuncia por robo radicada en calle Las Malvinas.
Se procedió al traslado del vehículo a sede policial.