Realizaron un simulacro de un siniestro vial en San Francisco

En horas de la tarde, en la intersección de calles Falucho y Larrea de San Francisco, se desarrolló un simulacro de siniestro vial con lesionados en la vía pública. Según informó la Policía, la actividad tuvo como objetivo evaluar tiempos de respuesta, valoración de la situación y articulación operativa a través del sistema 911 con las distintas áreas intervinientes.

Del ejercicio participaron el jefe de la División Comunicaciones, subcomisario Pablo Atencio, la jefa de la División Patrulla Preventiva, subcomisario Cintia Agüero, el jefe de la Compañía de Guardia de Seguridad Municipal, sargento Ebel Gastón, y personal a cargo.

Durante la práctica se realizaron tareas de contención de damnificados, identificación de testigos, toma de datos y registros fotográficos. También intervinieron personal de Salud, de la Guardia Local y de Tránsito municipal.

De acuerdo a lo informado, el simulacro buscó fortalecer la comunicación y coordinación entre las distintas áreas con el fin de optimizar recursos en este tipo de contingencias.