Este lunes por la mañana, el fiscal de Rafaela Adrián Soria imputó a Facundo Tévez, de 21 años, y a Joaquín Juárez, de 27, por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad”, en calidad de coautores.

Fue tras una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. Tévez fue representado legalmente por el abogado Federico Scarinci, mientras que Juárez contó con la defensa de Gerardo Ordóñez. El juez de la causa es Nicolás Stegmayer.

Según el portal Rafaela Noticias, los imputados habían sido detenidos el pasado jueves 25 de septiembre durante un allanamiento realizado por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones. En esa ocasión fueron encontrados junto a un adolescente de 17 años y se secuestraron 43,7 gramos de marihuana distribuidos en cinco envoltorios. Según la teoría de la Fiscalía, la droga estaba destinada a la venta al menudeo dentro de una escuela secundaria de Rafaela, utilizando al menor como intermediario.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la Regional III de Educación, detalló Soria al momento de enumerar las evidencias con las que cuenta. Además, mencionó actas de reuniones de padres y entrevistas que serán profundizadas en la audiencia de medidas cautelares prevista para las próximas horas. Soria ya adelantó que pedirá la prisión preventiva de los imputados.