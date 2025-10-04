En la madrugada de este sábado se produjo un fatal accidente que le costó la vida a un hombre en calle Fertonani al 2100, en barrio Villa del Parque de la ciudad de Rafaela. La víctima fue identificada como Hugo Martín Soria, de 45 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando Soria circulaba en una motocicleta Honda XR 300 Rally y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un árbol. Producto del violento choque, falleció en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, junto a personal del Departamento Científico Forense, un médico galeno de turno y agentes del Área de Asistencia y Bioseguridad (ABZ), quienes realizaron el traslado del cuerpo a la morgue del hospital local.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.