Seguirá con prisión preventiva un hombre de 20 años al que se investiga por intentar matar a otra persona en Rafaela. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son IOE, sea privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la medida cautelar por 90 días.

El ilícito que investiga el fiscal Castellano fue cometido entre las 17 y las 17:45 del jueves de la semana pasada en inmediaciones de calle Champagnat al 500.

“Mientras se producía una gresca entre dos familias vecinas en la vía pública, el hombre investigado salió de su vivienda, extrajo de entre sus ropas una pistola –presumiblemente calibre 22– y realizó un disparo a corta distancia a uno de los hombres que participaba de la pelea”, relató el fiscal.

Castellano afirmó que “el imputado disparó con voluntad de causar la muerte de la víctima y con pleno conocimiento del resultado que podía producir con su accionar”. En tal sentido, añadió que “el proyectil impactó en la zona abdominal, es decir, en una zona vital del cuerpo”.

El representante del MPA remarcó que “la entidad y la gravedad de las lesiones que sufrió el hombre atacado pusieron en serio riesgo su vida” e hizo hincapié en que “el homicidio no se consumó por razones ajenas a la voluntad del imputado, ya que la víctima recibió atención médica inmediata”.

Riesgos procesales

“El juez consideró valiosas las evidencias de cargo analizadas por la Fiscalía en la audiencia”, valoró el fiscal y destacó que “el magistrado concluyó que el hecho atribuido al imputado está acreditado, al tiempo que consideró que se logró establecer que el hombre investigado intervino en el ilícito, con el grado de probabilidad inicial de la investigación”.

Castellano también señaló que “el magistrado sostuvo que la pena en expectativa prevista para el delito atribuido permite acreditar que, en caso de condena, necesariamente será de cumplimiento efectivo”.

En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal manifestó que “el juez ponderó que había riesgo de entorpecimiento probatorio, dada la necesidad de resguardar los testimonios de los principales testigos del caso, ya que son vecinos y podrían ser influenciados por el imputado”.

Por otra parte, Castellano concluyó que “el arma utilizada en el hecho no fue encontrada, razón por la cual el juez consideró que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa eran insuficientes”.

Al hombre de 20 años se lo investiga como autor del delito de tentativa de homicidio doloso agravado (por su comisión con arma de fuego).