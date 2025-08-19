Un joven de 18 años fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda de barrio Los Nogales de la ciudad de Rafaela. Al no lograr su cometido, defecó en la vereda del lugar, lo que le permitió al propietario regresar al lugar y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió el domingo minutos antes de las 15:, en la intersección de calles Foschi y Washington, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió por un aviso al 911 sobre una aprehensión civil.

En el lugar, un hombre manifestó que, mediante sus cámaras de seguridad, había observado a un joven ingresar a su propiedad ubicada en calle Ciudad de Sunchales. El intruso saltó una reja de dos metros de altura, dañó el aparato externo del sistema de alarma, subió al techo y luego descendió, pateando el portón de madera del garaje. Antes de retirarse, defecó y orinó en la vereda del domicilio.

El propietario, al advertir lo sucedido, regresó de inmediato a su domicilio y logró retener al joven hasta la llegada de la policía. Con la presencia de testigos, los efectivos procedieron a la aprehensión del implicado, identificado como Y.F.R., quien fue trasladado a la Comisaría Nº 15.

Una vez alojado en el calabozo, el detenido intentó ahorcarse utilizando su remera, por lo que fue rápidamente asistido y asegurado con esposas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde fue examinado por un médico policial que no constató lesiones.

El fiscal en turno dispuso la detención formal del joven y fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedó a disposición de la Justicia.

Fuente Rafaela Noticias