Un hombre fue detenido este sábado en Rafaela por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Según informó la PDI-Sección Homicidios, la investigación se inició el 14 de agosto, cuando durante una discusión en la vía pública un sujeto disparó con un arma de fuego contra otro hombre, quien resultó herido.

Este sábado, efectivos de la PDI llevaron a cabo allanamientos en tres domicilios de las calles Champagnat, Mainardi, y Santiago Rodríguez. Allí detuvieron al presunto autor del ataque y secuestraron la indumentaria que habría utilizado en el momento del hecho.

De acuerdo a lo dispuesto por el fiscal Martín Castellanos, el detenido fue trasladado a la alcaldía de la Unidad Regional V y quedó a disposición de la justicia.