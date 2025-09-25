La Policía de Rafaela busca a Patricia Alejandra Gómez, una mujer de 36 años, cuyo paradero es desconocido. Una familiar se presentó en la Comisaría N° 15 de dicha ciudad para radicar la denuncia.

Según la descripción aportada, la mujer es de contextura robusta y mide 1,67 metros de altura. Tiene el cabello ondulado de color negro que le llega hasta los hombros, tez blanca y ojos de color negro. Como seña particular, posee un tatuaje de una cara en la pantorrilla de la pierna derecha.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita a la población comunicarse al 911 o con cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.