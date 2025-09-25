Rafaela: buscan a una mujer de 36 años que desapareció de su hogar
Su familia radicó la denuncia en la Comisaría Nº 15 de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.
La Policía de Rafaela busca a Patricia Alejandra Gómez, una mujer de 36 años, cuyo paradero es desconocido. Una familiar se presentó en la Comisaría N° 15 de dicha ciudad para radicar la denuncia.
Según la descripción aportada, la mujer es de contextura robusta y mide 1,67 metros de altura. Tiene el cabello ondulado de color negro que le llega hasta los hombros, tez blanca y ojos de color negro. Como seña particular, posee un tatuaje de una cara en la pantorrilla de la pierna derecha.
Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita a la población comunicarse al 911 o con cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.