Un accidente de tránsito en la ciudad de Rafaela, alrededor de las 6 de hoy, dejó como saldo a una joven victima fatal.

Según el portal Rafaela Noticias, un motociclista, por causas que se tratan de establecer, perdió la vida tras accidentarse en avenida Angela de la Casa al 1.600, a unos 100 metros de la concesionaria Amium. En principio el motociclista habría perdido el control del rodado, chocado contra el guardarraíl y terminado finalmente en el canal, siendo única parte, aunque las investigaciones del caso continúan.

Se pudo saber que la víctima resultó Fernando José Godoy, de 21 años, quien iba al mando de una motocicleta Bajaj Rouser, en sentido Sur-Norte.

En el lugar, sobre la Ruta Nacional N°34, se desplegó un importante operativo con efectivos policiales de la Unidad Regional V, Gendarmería Nacional, agentes de la GUR, de Protección Vial y Comunitaria y del Servicio de Emergencias 107.

Finalmente, acudieron Bomberos Zapadores para retirar el cuerpo con la morguera.