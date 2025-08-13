Evelio “Yiyo” Ramallo, uno de los narcos más peligrosos del país, que cuenta varias causas sobre sus espaldas vinculadas a la venta de drogas, ajustes de cuentas y homicidios, actualmente detenido en el penal de Ezeiza, quedó a un paso de ser condenado a prisión perpetua tras una audiencia desarrollada este martes en los Tribunales de Rafaela. El procedimiento se realizó de forma remota y se enmarca en un juicio abreviado por múltiples delitos de extrema gravedad.

Considerado el jefe de una organización criminal que operó en Rafaela y Morteros entre 2021 y 2022, Ramallo admitió su participación en el homicidio de Rudy González —ocurrido el 3 de agosto de 2021— y en el doble crimen de Marcelo Sánchez y Miguel “Mosquito” Mendoza, ejecutado el 21 de diciembre del mismo año. Además, reconoció estar involucrado en varios intentos de homicidio y amenazas coactivas.

Según el portal Rafaela Informa, el proceso se basa en un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa del imputado, donde se le atribuyen figuras penales como homicidio calificado por promesa remuneratoria —una forma de sicariato—, asociación ilícita y amenazas. La gravedad del cuadro delictivo coloca a Ramallo al borde de la pena máxima prevista por el Código Penal.

Durante la audiencia, el acusado buscó exponer su versión de los hechos, sin desconocer los cargos que enfrenta. El tribunal dispuso un cuarto intermedio tras un planteo de la defensa, por lo que la sentencia no se conoció en la misma jornada. Se prevé que la resolución definitiva sea emitida en los próximos días.