Un hombre de 30 años, conocido por la Policía como un ladrón reincidente, fue detenido en la noche de ayer en San Francisco tras intentar huir de un control por los techos de una vivienda. El individuo, que se encontraba en situación de calle, era intensamente buscado por al menos ocho robos de bicicletas en el último tiempo.

La aprehensión se produjo cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) circulaba por calle Panamá al 1200 y observó al sospechoso a bordo de una bicicleta OXEA. Al intentar controlarlo, el hombre abandonó el rodado e inició la huida por los techos de las casas.

El ladrón detuvo su marcha en el techo de una vivienda de la misma calle, cuyo propietario, un hombre de 47 años, se asustó al escuchar ruidos en su propiedad. En ese momento, los agentes lograron reducir al delincuente.

Al consultar sus datos en el sistema, se constató que tenía un pedido de detención vigente de septiembre de 2025. También se verificó que la bicicleta en la que se conducía había sido sustraída por el mismo individuo horas antes.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.