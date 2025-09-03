Quisieron controlar a dos personas, escaparon y en la huida perdieron un arma
La Policía secuestró un arma calibre 38 que quedó tirada luego de la fuga de dos hombres que iban en moto por barrio Parque.
Efectivos policiales secuestraron un revólver calibre 38 este martes en barrio Parque. El procedimiento fue realizado por personal del CAP cuando intentaron controlar a una motocicleta con dos ocupantes y se dieron a la fuga.
Los agentes intentaron controlar a dos personas que circulaban en una motocicleta 110cc, pero se dieron a la fuga en dirección desconocida.
Durante la huida, arrojaron un arma de fuego calibre 38 color plateado, sin marca visible ni número de serie. El arma fue resguardada en sede policial.