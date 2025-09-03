Efectivos policiales secuestraron un revólver calibre 38 este martes en barrio Parque. El procedimiento fue realizado por personal del CAP cuando intentaron controlar a una motocicleta con dos ocupantes y se dieron a la fuga.

Los agentes intentaron controlar a dos personas que circulaban en una motocicleta 110cc, pero se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Durante la huida, arrojaron un arma de fuego calibre 38 color plateado, sin marca visible ni número de serie. El arma fue resguardada en sede policial.