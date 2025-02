Este viernes diferentes fuerzas policiales ejecutaron un operativo policial en barrio Acapulco de Josefina, Frontera y San Francisco. El procedimiento se llevó a cabo luego de un aumento en la cantidad de hechos violentos, con el saldo de personas muertas o gravemente heridas en ataques o tiroteos.

En La Mañana de El Periódico, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a La Mañana de El Periódico al objetivo de estos operativos y al diálogo que se mantiene con autoridades nacionales y de la provincia de Santa Fe, así como respondió algunas críticas hacia el operativo de quienes reprocharon que el control se llevó adelante una sola vez y con características de espectacularidad.

Para comenzar, Quinteros sostuvo que estos operativos surgieron a partir de haber observado que se incrementó la violencia en la zona, citando los últimos homicidios y las cifras del Hospital Iturraspe en cuanto a la atención de personas heridas de bala.

“A raíz de eso, hablando también con el intendente Damián Bernarte, intensificamos hace ya algunos días la presencia policial, tanto en el Hospital y zonas aledañas como en la zona que hace de frontera entre ambas localidades”, explicó.

Además, mencionó haber tenido diálogo, en la semana, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, para la implementación del programa nacional 90-10 del cual forma parte nuestra provincia. El propósito del Plan 90/10 es proteger a los ciudadanos, erradicar la impunidad y recuperar el control del Estado en las zonas más afectadas por la criminalidad.

“Es un programa que tiende a la reducción de homicidios y violencias vinculadas a los homicidios dolosos, que tiene a Córdoba como protagonista, por la cantidad de homicidios en relación a la cantidad de habitantes que tiene. También lo hace Mendoza, Tucumán, Rosario, CABA y algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto decidimos llevarlo a este lugar por esta tasa de homicidios que habíamos tenido en el barrio Acapulco, en Josefina, y también en Frontera”, reflejó el ministro.

Seguidamente, hizo mención a la repercusión que tuvo, a partir de las fuerzas desplegadas y a la incorporación de un helicóptero, y apuntó: “Hace un año personalmente estuve en dos oportunidades en San Francisco encabezando operativos interfuerzas. Es un paisaje al que se van a tener que acostumbrar no solamente los vecinos de San Francisco sino de toda la zona”.

Más controles

Insistiendo en que el objetivo de estos controles es preventivo, reconoció que muchas veces terminan con detenciones y recordó que se realizaron 14 detenciones y varios secuestros de vehículos.

Además, adelantó que en los próximos días, la Policía de Córdoba traerá a San Francisco el móvil con reconocimiento facial para que esté en eventos importantes, dando a entender que se utilizará en el Festival de la Buena Mesa.

“Para nosotros trabajar con San Francisco siempre es más fácil que con otros lugares porque su intendente Damián Bernerte ha comprendido lo que significa involucrarse con las guardias locales. Venimos trabajando desde principios de año en estas cuestiones. Personalmente también estuve cuando pusimos en función la nueva Jefatura de la Departamental. San Francisco es un lugar al que nosotros le prestamos especial atención por su proximidad con Santa Fe. Los separa una calle y sabemos la problemática que vive nuestra hermana provincia de Santa Fe”, detalló.

Tras volver a destacar el trabajo conjunto con Bernarte, también resaltó el trabajo articulado con el gobernador Martín Llaryora: “Con el intendente nos resulta muy fácil articular y trabajar porque entiende cuáles son los conceptos. De hecho nuestro gobernador Martín Llaryora, que fue intendente de San Francisco, llevó las fuerzas federales, llevó la FPA a San Francisco y tiene una importante presencia. No tenemos datos estadísticos alarmantes ni mucho menos en la ciudad de San Francisco, pero no queremos que los tenga y por eso tenemos la prevención que tenemos que tener".

Respuesta a la críticas

El ministro respondió a las críticas de quienes aseguran que los operativos se hacen un solo día y que no se trabaja de manera sostenida con la Policía santafesina: “Permanentemente estoy hablando con el ministro Pablo Cococcioni , ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Y también con el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Tenemos un proyecto en común de seguridad para la Región Centro”.

“El que dice esto evidentemente es porque se queda en la crítica chiquita. Yo lo invito a que en lugar de hacer especulaciones o comentarios respecto a estas cuestiones buscando llamar un poco la atención, se interiorice sobre lo que estamos haciendo. Yo le puedo decir que el trabajo en San Francisco fue constante y permanente. Sino no tendríamos el índice delictivo que nosotros hoy podemos demostrar”, agregó el ministro.

Y continuó: “Nada se puede sostener con una política que se haga en un día y se deje de hacer posteriormente. Evidentemente se habla con mucho desconocimiento. Nosotros tenemos nuestras puertas abiertas. La Policía tiene las puertas abiertas para que puedan acudir y ver los números y ver cómo se está trabajando en conjunto con el intendente. Muchas veces es más fácil la crítica fácil que el trabajo. Es más fácil criticar que trabajar. Nosotros elegimos claramente el camino del trabajo”.

Sobre el final, Quintero respondió acerca de si habla con sus pares acerca de la disparidad de recursos policiales entre una provincia y otra y manifestó: “Sí, también lo he hablado con el gobernador Pullaro. Ellos también están haciendo un esfuerzo muy grande por tener una fuerza policial mucho más profesional, mucho más capacitada y que confíen mucho más entre ellos mismos. Cuando Pullaro llegó al gobierno, nos comentaba que tenía policías que no querían subirse con sus compañeros a hacer patrullajes porque no confiaban en que no estén cooptados por el narcotráfico. Con eso se encontraron Pullaro y Cococcioni, con quienes colaboramos y articulamos de manera permanente información de estadística criminal y de investigación criminal. Creemos que ese es el camino que tenemos que seguir en políticas criminales”.

“A nivel nacional estamos absolutamente alineados con el gobierno nacional en una política que verdaderamente nos ha ayudado, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la ministra Bullrich y con la secretaria de Monteoliva o con el secretario Majul de manera permanente, dos o tres veces por semana, no solamente por este tema, sino también porque ellos tienen a cargo el el Plan de Manejo del Fuego nacional y en este momento estamos con incendios en el sur del país y Córdoba está asistiendo con bomberos voluntarios, con brigadistas y con aviones a esos incendios", agregó.

Para cerrar, aseveró: "Con ello mi relación personal con el Ministerio de Seguridad de la Nación es permanente, cotidiana, con lo cual cuando surgen estos temas, es muy fácil y muy rápido articular. Eso se vio el viernes, lo hicimos en solamente 48 horas. Y lo pudimos articular de manera aceitada porque también lo estamos haciendo en Córdoba. Ya llevamos más de 30 procedimientos en la ciudad y en el Gran Córdoba. Y vamos a seguir trabajando”.