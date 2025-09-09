Un vecino alertó mediante un mensaje enviado al sistema "Ojos en Alerta" sobre la presencia de una motocicleta aparentemente oculta bajo cartones en un terreno baldío ubicado en la intersección de Av. Talcahuano y Av. Caseros.

Tras recibir el mensaje, se activó el domo de videovigilancia correspondiente a la zona, y al llegar, los efectivos constataron la presencia de una motocicleta marca Guerrero 200 GRS, que se encontraba en estado de abandono.

La investigación posterior confirmó que el vehículo había sido sustraído el día anterior. La motocicleta fue resguardada por el personal policial y se dio intervención a la Guardia Local, que colaboró con el operativo junto al personal del Comando de Acción Preventiva (CAP).