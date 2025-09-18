Una joven circulaba sin documentación ni elementos de seguridad en una motocicleta que fue secuestrada por personal policial.

El procedimiento se realizó este jueves en la intersección de las calles Rivadavia y bulevar Sáenz Peña, en barrio Catedral. Personal del Grupo de Saturación Móvil (GSM) detuvo la marcha de una motocicleta Honda Biz 110cc negra, conducida por una mujer de 21 años.

Según informó la Policía, la conductora no contaba con la documentación correspondiente ni con los elementos de seguridad reglamentarios.

Se labraron actas por supuesta infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley N.º 10.326) y el vehículo fue secuestrado.