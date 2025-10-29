Una recién nacida de 45 días fue auxiliada por personal policial tras haberse ahogado con leche en una vivienda de San Francisco, informó la Policía.

El hecho ocurrió en horas de la noche del martes en una casa ubicada sobre calle Gerónimo del Barco, en barrio Consolata. Una mujer de 33 años informó que su hija se había ahogado, por lo que momentos antes del arribo policial había alertado al 911.

Según informó la Policía, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudieron al lugar y le practicaron maniobras de primeros auxilios a la menor, logrando que expulsara el líquido.

La beba fue trasladada luego por el servicio de emergencias Cruz Verde a la Clínica Privada, donde quedó internada en observación.

Este lunes, un hecho de similares características se registró en la misma ciudad, también con la intervención de personal policial.