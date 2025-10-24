La Fiscalía Regional de Rosario solicita ayuda a la población para lograr identificar a un hombre que es buscado por el homicidio de Emanuel Espeche en enero de este año. Las autoridades judiciales difundieron una imagen del acusado, pero todavía no logran dar con su nombre.

“Se solicita la colaboración de la población para dar con personas que puedan aportar datos para identificar y/o dar con la persona que se observa en la fotografía”, expresa el comunicado de Fiscalía.

Al hombre se lo señala de ser autor del crimen de Espeche, ocurrido el 13 de enero de 2025 por la noche en la calle Cerrito, entre Liniers y Teniente Agneta, en la ciudad de Rosario.

De acuerdo a la investigación, el sujeto se hizo presente en la vía pública, efectuó un disparo de arma hacia la víctima y provocó la muerte del joven.

Al pasar los meses y no lograr su identificación, las autoridades señalaron que el sujeto fue captado por cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, por lo que piden colaboración: “Es de importancia el aporte de datos de dicho masculino para poder avanzar con la investigación”.

Todo aquel que pueda aportar información tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911 o a los distintos medios de contacto de la Fiscalía.

El crimen del hombre de 38 años ocurrió el 13 de enero, alrededor de las 20:15, sobre la calle Cerrito, cuando un sicario lo atacó y luego se subió a una moto que lo esperaba en las inmediaciones.

